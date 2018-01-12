Дім Франка запрошує на майстер-клас, колядування та вертеп

У часі різдвяних свят, 15 січня, о 14.00, Дім Франка запрошує на майстер-клас із виготовлення «павука». Колись у прикарпатських селах напередодні різдвяних свят ставили не звичні тепер зелені ялинки, а «павуки» із соломи. Їх вважають символом Різдва і Всесвіту. «Павуки», на думку мистецтвознавців, — одне з найдавніших солом’яних творінь. У наших предків вони були ще й символом хліборобства.

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15 січня всі охочі зможуть почути в Домі Франка гуцульську колядку. Спеціально на запрошення музею колядники з Криворівні під орудою Василя Зеленчука приїдуть у Львів.

Від Різдва й до Йордана — час колядницький, кажуть гуцули. Гуцульська колядка, як на міське вухо, звучить особливо і виглядає специфічно: чоловіки ритмічно підкидають догори бартки і пританцьовують на місці. Кожен їхній рух супроводжує перегук дзвоників. Усе разом – скрипка, голоси, переливи дзвіночків, стогін трембіти, супроводжувані танцювальними рухами чоловіків, – вичакловує майже містичну атмосферу.

Усе це ви зможете почути і побачити у Домі Франка 15 січня о 15.00.

А ще працівники Дому Франка приготували сюрприз для своїх друзів – вертеп.

Український вертепний театр – самобутнє явище у розвитку нашої театральної культури. Спочатку це був старовинний пересувний ляльковий театр, де ставили релігійні й світські, переважно жартівливі та іронічні, п’єси.

Український вертеп відомий з XVII століття. Світська частина вистави поклала початок української комедії XIX століття.

Вертепний ляльковий театр мав форму двоповерхового дерев’яного будиночка. На другому поверсі показували різдвяну драму; на першому – механічно прив’язану до неї сатирично-побутову інтермедію. Перша, різдвяна, частина вертепу, яку називали «свята», мала більш-менш стабільну композицію, натомість, друга змінювалася залежно від місцевих умов, здібностей та дотепності вертепників.

З часом вертеп із лялькового театру перетворився на справжній вуличний театр, де лялькову вертепну виставу сполучають із грою живих людей, а подекуди і цілковито вся вертепна вистава зводиться до гри живих осіб.

16 січня о 16.00 усіх охочих запрошують у Дім Франка на веселе різдвяне дійство з піснями-колядками, жартами та короткою виставою.