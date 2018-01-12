Аудиторії для ЗНО з іноземної обладнають спеціальними пристроями

Приміщення у школах та вишах, де відбуватиметься ЗНО з іноземних мов, оснастять пристроями для програвання аудіо-компакт-дисків зі звуковим записом

Таким чином буде можливість перевірити вміння та навички випускників шкіл щодо розуміння мови на слух.

Важливо, що в одній аудиторії розміщатимуть не більше 15 осіб.

Такі зміни пов’язані із тим, що цьогоріч у тестах з іноземних мов вперше запровадили аудіювання.

Кошти для обладнання планують виділити виділені з нерозподілених у 2017 році видатків освітньої субвенції для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Нагадаємо, 9 січня стартувала реєстрація на пробне ЗНО. Триватиме вона до кінця місяця.