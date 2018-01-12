АТП-1 порахує пасажирів у львівських маршрутках за чверть мільйона гривень

Системи встановлять на великих і малих автобусах на кількох маршрутах. Отримані дані дозволять ухвалювати правильні управлінські рішення в організації роботи на маршрутах, – кажуть в АТП-1.

«Ми придбали 6 автоматизованих систем для підрахунку пасажиропотоку. Системи встановлять на великих і малих автобусах. Це дозволить здійснювати відеонагляд за автобусом в режимі онлайн, здійснювати підрахунок пасажирів на кожних вхідних дверях транспортного засобу. Окремо система може надавати дані щодо кількості пасажирів, які зайшли і вийшли на кожній зупинці, з фіксуванням зупинки та часу. Відповідно, отримана інформація буде використана для приймання правильних управлінських рішень. До прикладу, завдяки тому, що будемо визначено пасажиропотоки на маршрутах, чітко бачитимемо, на яких маршрутах потрібно додати машини, а на яких, навпаки – можна зменшити. Будемо бачити, де відбуваються трансферні пересадки та які години є найбільш піковими та інше», – розповів Орест Хамула, директор ЛК «АТП-1».

Угоду на придбання автоматизованої системи підрахунку пасажирів укладено з вінницьким підприємством «Джемекіл». За двома лотами придбано шість автоматичних систем підрахунку пасажирів Intranso Smart Counter 300V та Intranso Smart Counter 200 c.

Як інформує сайт «Наші гроші» з посиланням на Prozorro, сума договору за двома лотами становить 254 тис. грн.

Нагадаємо, ЛК «АТП-1» обслуговує автобусні маршрути №№ 1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 9, 10, 16, 20, 28, 29, 32, 37, 45, 46.