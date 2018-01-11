Вчительські зарплати зростуть вже цього місяця

Таке рішення ухвалили під час засідання Уряду.

«З січня ми підвищимо заробітну плату українському вчителю», – сказав Володимир Гройсман.

Він наголосив на тому, що це вже друга хвиля підвищення. Тож тепер, залежно від категорії, педагоги будуть отримуватимуть 6,5-8,5 тис грн.

Крім того Гройсман попросив, щоб місцева влада попрацювала над підвищенням зарплат викладачам у закладах, які фінансуються місцевим бюджетом.

«Це питання дуже важливе, – зазначив Глава Уряду. – Просив би опрацювати необхідні рішення, аби ситуація на місцях була врегульована».

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2018 рік передбачено підвищення зарплати педагогів на 1 тарифний розряд, а також фіксовану надбавку за престижність на рівні 20% для всіх вчителів, а для найкращих надбавка буде 30%.