Уряд затвердив перенесення робочих днів у 2018 році

Протягом цього року робочими будуть чотири суботи

Такого графіку рекомендують дотримуватися підприємствам, установам та організаціям для працівників, які працюють за п’ятиденним робочим тижнем із вихідними в суботу та неділю, повідомляє УНІАН.

В результаті через святкування 8 березня, Міжнародного жіночого дня, перенесуть робочий день із п’ятниці, 9 березня, на суботу 17 березня.

Пізніше, у зв’язку з Днем міжнародної солідарності трудящих, понеділок 30 квітня буде вихідним. Натомість робочою зроблять суботу, 5 травня.

У червні, через відзначення Дня Конституції, субота 23 червня буде робочою, а відпочивати можна буде 29 червня, у п’ятницю.

Крім того, пропонують робочий день 31 грудня перенести на суботу, 29 грудня.