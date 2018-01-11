У Судовій Вишні львів’янин збив на смерть 61-річну жінку

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 10 січня близько 21.20 на автодорозі Львів – Шегині у місті Судова Вишня, Мостиського району.

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, поліцейські з’ясували, що водій автомобіля «Фольксваген Транспортер Т5», 29-річний львів’янин, наїхав на 61-річну мешканку міста Городок. Від отриманих травм жінка померла на місці події.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.