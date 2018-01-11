У Кам’янка-Бузькому районі лісничого смертельно травмувало дерево

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, в Кам’янка-Бузький відділ поліції сьогодні, 11 січня, надійшло повідомлення про те, що близько 12.50 під час виконання робіт у лісовому масиві загинув чоловік.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що на 52-річного мешканця Кам’янка-Бузького району, який працював майстром лісництва, впало дерево. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Поліцейські встановлюють обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до семи років позбавлення волі без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до двох років або без такого.