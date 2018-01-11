Синоптики прогнозують на завтра туман, ожеледицю та мокрий сніг

Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що на території Львівської області та у Львові ввечері зі збереженням до кінця доби 11 січня та вночі й уранці 12 січня місцями туман, видимістю 200 – 500 м, на дорогах ожеледиця

На найближчу добу у Львові синоптики прогнозують таку погоду: хмарно з проясненнями. Невеликі опади, переважно у вигляді мокрого снігу. Вночі та вранці туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 1 – 3° морозу, вдень 1 – 3° тепла.

13 січня прогнозується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 2 – 7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

14 січня – мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 6 – 11° морозу, в горах 14 – 16° морозу, вдень 0 – 5° морозу.