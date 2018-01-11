QRасива статистика – у Львові здійснено понад 600 тис. оплат за проїзд у транспорті через QR-код

23 січня минає рівно рік з дати впровадження у Львові проекту проїзду в міському електротранспорті за допомогою QR-коду

Якщо за січень 2017 року було здійснено 1 611 оплат за допомогою смартфона, то за січень 2018 року вже здійснено понад 50 тисяч оплат чрез QR-код, а загальна кількість оплат за рік – понад 600 тисяч.

Для пасажирів, які користувались новою зручною системою оплати за проїзд у 2017, ПриватБанк проводив акцію «Катаємо безкоштовно!», завдяки якій пасажири, які оплачували проїзд через Privat24 за допомогою QR-коду з картки Mastercard, отримували повернення коштів, дорослі пасажири – за кожен другий куплений квиток, а діти – власники карток ЮНІОРА – за кожен квиток.

Проект стрімко розвивається та доповнюється новим зручним функціоналом – з початку травня 2017 учні та студенти, які користуються послугами львівських трамваїв та тролейбусів, отримали можливість безготівково оплатити за допомогою смартфона й додатку Privat24 пільгові проїзні квитки. А вже станом на сьогодні реалізована опція придбання декількох квитків, що особливо зручно для дружних компаній туристів-гостей міста Лева.

Для оплати QR-кодом потрібно завантажити на смартфон мобільний додаток Privat24 ПриватБанку та відсканувати зображення на стикерах, розміщених у салоні тролейбуса чи трамвая. Під час поїздки оплачений квиток потрібно буде «закомпостувати» у смартфоні та показати кондуктору або контролеру на вимогу.

Станом на сьогодні можливість оплачувати проїзд за допомогою смартфону мають жителі 18 українських міст. Щодня в країні через Privat24 здійснюється близько 5 000 оплат проїзду в транспорті. Серед українських міст лідером з «оцифрування» міського транспорту залишається Львів, де з початку року е-квитками оплачено понад 600 тисяч поїздок. У Дніпрі з початку квітня продано 143 тисячі цифрових квитків на трамвай, також провідні місця в рейтингу «smart city» посідають Миколаїв (понад 100 тис. квитків), Черкаси (понад 25 тис.), Чернігів (понад 22 тис.), Суми (понад 24 тис.).

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