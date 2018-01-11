Правоохоронці встановлюють обставини загибелі чоловіка, знайденого біля станції Підзамче

Сьогодні, близько 05.00 у Личаківський відділ поліції надійшла інформація про те, що поблизу залізничної станції Підзамче машиніст одного з поїздів виявив на колії тіло чоловіка без ознак життя. Орієнтовний вік загиблого – 40-45 років.

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, на місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлюється особа чоловіка та обставини його смерті.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Усіх, хто володіє інформацією про цю подію або особу загиблого, просять зателефонувати на оперативну лінію «102» або звернутися в найближчий підрозділ поліції.