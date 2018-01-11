Порушників правил безпеки на Львівській залізниці оштрафували майже на 63 тис. грн

Упродовж минулого року на території регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» стрільці служби воєнізованої охорони магістралі затримали за порушення правил безпечної поведінки на залізничних об’єктах 1947 осіб

До адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 109 «Порушення правил з охорони порядку і безпеки руху на залізничному транспорті» Кодексу України про адміністративні правопорушення притягнуто 1846 осіб, яких оштрафовано на загальну суму майже 63 тис. гривень. Із рештою порушників залізничні правоохоронці провели профілактичні бесіди та винесли останнє попередження.

За інформацією служби воєнізованої охорони регіональної філії «Львівська залізниця», впродовж 2016 року стрільці затримали 1886 порушників, 1768 із них сплатили штрафи на загальну суму 60,6 тис. грн. Серед порушень правил безпеки у 2017-му, як і позаторік, левову частку становлять випадки ходіння по коліях у невстановлених місцях.

Зауважимо, що впродовж минулого року через власну необережність та легковажність на території Львівської залізниці травмувалося 84 сторонні особи, з них 2 дитини. 47 із загальної кількості випадків – зі смертельним наслідком.