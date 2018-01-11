Підгорецьким замком тепер можна прогулятись віртуально

Пройтися балконами Підгорецького замку, спуститись до підземелля, чи навіть розглянути гравюри на стінах, які, можливо, залишали будівельники ще у середині XVII століття, – усе це можливо не виходячи з дому. Унікальна пам’ятка архітектури – Підгорецький замок, що на Львівщині, тепер доступний для прогулянок он-лайн на спеціально створеному сайті. http://www.serwer1363362.home.pl/podhorce/index_ukr.html

Львівська Галерея Мистецтв, Фонд «Підгорецький замок» спільно з Польським Братством Кавалерів Гутенберга протягом 2017 року працювали над початковим етапом реконструкції пам’ятки. За фінансової підтримки Міністерство культури та національної спадщини Республіки Польща фахівці задокументували сучасний стан замкового комплексу в Підгірцях та створити віртуальну модель кам’яниці.

«В Україні, а можливо й у центрально-східній Європі, – це перший такий проект, під час якого зробили тисячі фотографій об’єкту, які в результаті до сантиметра відтворюють просторову форму замку. Ми отримали електронну версію замку, який можемо перетворити в технічну документацію для подальшої реставрації цього масштабного об’єкта», – розповів генеральний директор Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького Тарас Возняк.

А з травня 2018 року, обіцяють в галереї, оглянути палац зсередини можна буде не лише віртуально. Після довгих років, протягом яких пам’ятка була закрита для відвідувачів, її нарешті відкриють. Туристи зможуть оглянути фотокопії славетних картин, що прикрашали замкові стіни, причому на тих самих місцях, де вони висіли раніше і уявити, як виглядали інтер’єри у Підгірцях тих часів.

«На території України збереглось 80% того, що було в Підгорецькому. Ці пам’ятки перебувають в кількох музеях: Львівській національній галереї мистецтв, Львівському історичному музеї та музеї історії релігії. Ми вже робили виставку «Скарби Підгорецького замку», де зібрали картини, що висіли колись в кімнатах замку. Вони останні 70 років зберігалися в запасниках і, крім 2-3 осіб, їх ніхто не бачив», – додає Тарас Возняк.

Підгорецький замок був побудований між 1635 – 1640 за дорученням гетьмана Конєцпольського, ставши одною з найважливіших фортець і найкрасивіших аристократичних резиденцій того часу. Будівля вписана в п’ятисторонню бастіонну систему укріплень. Широкий замково-парковий комплекс в Підгірцях також включає церкву св. Йосипа (спочатку замкова церква, парафіяльна церква з 1861 року), паркові та палацові сади, розташовані між замком та церквою.

У 2008 році Підгорецький замок-фортецю внесли до списку World Monuments Watch, як одну із сотень пам’яток світу, що має виняткову цінність і перебуває під загрозою руйнування. Перші відновлювальні та консерваційні роботи тут було розпочато ще наприкінці ХХ ст., проте історична пам’ятка й далі руйнується.