Нацрада перевірить «Інтер» та «СТБ» через показ російських фільмів

Телеканали транслювали стрічки, в яких грають актори, що входять до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці

Позапланову перевірку призначили через звернення Служби безпеки України, а також громадянина Ковбика М.М.

Нацрада зафіксувала, що 30.12-1.01 телеканал «Інтер» справді транслював фільми за участі Олега Табакова і Валентини Тализіної «Москва сльозам не вірить» і «Іронія долі, або З легкою парою!».

Натомість телеканал «СТБ» 15, 17, 18, 19, 22, 29, 31 грудня та 1 січня показував фільми «Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика», «Іронія долі, або З легкою парою!» «Москва сльозам не вірить», «Любов і голуби» за участі Наталії Варлей, Валентини Тализіної, Олега Табакова і Олександра Михайлова.

«Демонстрування фільмів, одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці є ознакою порушення вимог абзацу 10 частини другої статті 6 і пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», – наголосили у Нацраді.

Також перевіряльники попросили телеканали надати записи святкових ефірів і за іншими ліцензіями – ефірною та супутниковою.

Свій вирок Нацрада винесе після аналізу ефірів.