На Львівщині затримали бізнесмена за хабар 500 доларів правоохоронцю

Підприємець хотів, аби правоохоронець не втручався в його незаконну діяльність

За процесуального керівництва Золочівської місцевої прокуратури слідчі місцевого відділу поліції спільно з працівниками Управління захисту економіки Львівщини затримали місцевого бізнесмена. Чоловік передавав 500 доларів США неправомірної вигоди заступникові начальника відділу управління захисту економіки у Львівській області за невтручання правоохоронця в його підприємницьку діяльність, пов’язану з незаконним обміном валют. Про це повідомила прес-служба прокуратури Львівської області.

Золочівський районний суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Вживають заходів для всебічного, повного й об’єктивного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Санкція інкримінованої зловмиснику ч.3 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), передбачає покарання до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.