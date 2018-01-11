На Львівщині цього року вже 33 людини захворіли на кір

Усі хворі – працівники компанії «Фуджікура», що у с. Підрясне, Яворівського району.

«Стан усіх пацієнтів середньої важкості – близький до задовільного. Всім госпіталізованим медична допомога надається згідно клінічних протоколів», – розповіли у Департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

Медики наголошують, що кір – це інфекційна хвороба, що вражає як дітей, так і дорослих, які не мають імунітету проти цього захворювання.

Єдиним методом профілактики захворювання є щеплення.

Тим часом у МОЗ нагадують, що вакцини проти кору є безкоштовними для дітей. Якщо їх немає у вашій поліклініці чи лікарні, варто звертатися в обласні медзаклади.

“У всіх областях є вакцини, область розподіляє їх по районах та містах. Якщо у вашому місті немає вакцин, треба звернутися до області. Там є десятки чи сотні тисяч вакцин готових до вжитку”, – пояснила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Загалом в Україні зараз приблизно 200 хворих на кір. Однак, за словами Супрун, про епідемію поки що не йдеться.

Додамо, що у грудні минулого року на Львівщині зафіксували 50 випадків захворювання кором. Із них – 6 дітей. При цьому, усі вони були без відповідних щеплень.

За весь 2017 рік на кір захворіло 114 мешканців Львівської області. Хвороба атакувала людей зі Львова, Самбора, а також Самбірського, Стрийського та Жидачівського районів.

Передається кір повітряно-крапельним шляхом. Зараження відбувається через вдихання з повітря найдрібніших крапель слизу, що містять віруси, які потрапили в повітря при чханні, кашлі або розмові хворої на кір людини.

Симптомами хвороби є млявість, порушення сну, зниження апетиту. Пізніше з’являється нежить та кашель і підвищується температура.

Згодом кашель та нежить посилюються. Людині стає важко дивитись на світло, може навіть бути запалення ока. На внутрішній стороні губ та щік починають з’являтися дрібненькі цятки.

На 4-5 день після зараження знову різко підвищується температура, а дрібні червоні цятки поширюються по всьому тілу.

Нагадаємо, нещодавно у Києві зафіксували спалах кору у десятків дітей, які відвідували виставу цирку Кобзов з 22 по 30 грудня. Зараз роботу цирку заборонили.