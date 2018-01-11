На Львівщині – 5,7 тисячі вакансій

В області зросла потреба підприємств, установ та організацій у кадрах, зменшилися обсяги незайнятої робочої сили та знизилася кількість претендентів на одну вакансію

Про це свідчать статистичні дані, які наводить Відділ інформаційної роботи Львівського обласного центру зайнятості.

Торік соціальними послугами міськ(рай)центрів зайнятості скористалися загалом 91,6 тис. жителів області, зокрема 51,3 тис. зареєстрованих безробітних, що на 18,6% менше ніж у 2016 році (63 тис. осіб).

На кінець грудня 2017 року за посередництва служби зайнятості роботу шукали 14,5 тис. офіційно зареєстрованих безробітних, з котрих 12,2 тис. отримували матеріальне забезпечення. Серед безробітних переважали жінки – 58,4%, 41,7% становила молодь віком до 35 років, 41,4% – ті, хто має додаткові гарантії у сфері працевлаштування, 41,1% – жителі сільської місцевості.

«Торік 12,5 тис. працедавців задекларували 71,3 тис. вільних робочих місць і вакантних посад, – поінформувала в. о. директора Львівського обласного центру зайнятості Оксана Іванчук. – У перші дні цього року центри зайнятості оперували інформацією про наявність 5,7 тис. пропозицій роботи. Найбільший попит спостерігається на кваліфікованих робітників з інструментом (1840 вільних місць праці або 32,1% від загальної кількості актуальних вакансій) і робітників з обслуговування та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (1640 вакансій або 28,6%). Високооплачувану роботу пропонують такі підприємства з іноземним капіталом як ТОВ «Бадер Україна», «Фуджікура Аутомотів Україна», «Електроконтакт Україна», а також ПрАТ «Львівобленерго», «Львівгаз», служба автомобільних доріг та інші».

За сприяння служби зайнятості у 2017 році працевлаштовано 54,7 тис. мешканців області, з них 17,5 тис. безробітних. Ще 5,8 тис. осіб залучено до тимчасової зайнятості, 10,2 тис. охоплено професійним навчанням.