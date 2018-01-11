Місця для реклами на львівських трамваях продадуть на публічному аукціоні

ЛКП «Львівелектротранс» виставив 12 лотів з 89 одиниць транспортних засобів – трамваїв, на публічний аукціон на платформі «Прозоро.Продажі».

«Львів займає перше місце у рейтингу прозорості міст України. Ми хочемо це підтримувати і розвивати. Приблизно в серпні-вересні була презентація програми «Прозоро.Продажі». Ми вже випробували її у ЛКП «Львівелектротранс» для продажу металобрухту. Зараз, за допомогою цього сервісу, плануємо продати рекламні площі на трамваях, адже реклама на електротранспорті – це одна із статей доходів, яка, не залежно від пасажиропотоку, дає можливість ЛКП «Львівелектротранс» заробити», – розповів Андрій Білий, радник міського голови Львова.

За його словами, є великий попит на розміщення реклами на трамваях. Зокрема, торік уже на 1 січня всі рекламні площі на трамваях були розпродані на весь рік. «Це означає, що ціна не ринкова. А за законами ринку ми маємо збільшувати ціну настільки, наскільки попит буде її сприймати. Що більшою буде ціна від рекламодавців, то більше коштів отримає підприємство, які зможе скерувати на покращення технічного стану. Так близько 3 млн. грн у рік ЛКП «Львівелектротранс» отримує з реклами на транспорті. Завдяки тим можливостям, які маємо сьогодні, плануємо збільшити ці надходження до 7 млн. грн в рік. Отримані кошти можна використати для купівлі 5-7 вживаних трамваїв, ремонту дахів, або заміни усіх аварійних опор. Тобто, кошти будуть скеровані на покращення стану підприємства», – додав Андрій Білий.

Аби поліпшити візуальний стан рухомого складу, було визначено декілька форматів розміщення реклами. Перший – частковий формат (лише борти вагона). Другий – середній формат (борти разом з вікнами). Третій – повне брендування», – розповів речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.

Формат розміщення передбачатиме, що спереду і ззаду трамвай матиме однаковий вигляд. Якщо реклама виглядатиме неестетично, десь надірвана, то, згідно з умовами договору, рекламодавець у 10-денний термін муситиме усунути недоліки.

«Ми виставили 12 лотів, де є 89 одиниць транспортних засобів, а саме трамваїв, на публічний аукціон на платформі «Прозоро.Продажі». Базова ціна стартуватиме з позначки 7 тис. грн. Перед тим, як переглянути діючу ціну, ми проаналізували що відбувається на ринку. Аналіз показує, що наша ціна не є ринковою. Це перше. Друге – попит на розміщення реклами на транспорті є дуже високим. Адже 70 метрів задрукованої площі, яка проїздить центром міста – це дуже ефективний спосіб реклами. Тому, ми розуміємо переваги цього нашого активу і сповна хочемо отримати від нього прибуток для підприємства і, як наслідок, позитив для мешканців міста через покращення стану транспорту.

Отож, на платформі «Прозоро.Продажі» виставлено 89 одиниць трамваїв. Усі вони згруповані за певними лотами і передбачено три формати брендування рекламою. Перший – частковий формат (лише борти вагона) – ціна від 7 тис. грн. Другий – середній формат (борти разом з вікнами) – ціна від 12 тис. грн . Третє – повне брендування – ціна від 17 тис. грн», – розповів Іван Бондар.

Аукціон з продажу рекламних площ на трамваях відбудеться 15 січня. З 5 і до 14 січня триває реєстрація учасників. Нові та капітально відремонтовані трамваї не планують віддавати під рекламу.