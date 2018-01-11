Компанія Kinorob почала повертати Держкіно гроші, виділені на виробництво «Сторожової Застави»

Компанія Kinorob почала повертати Державному агентству України з питань кіно гроші, виділені на виробництво фентезі «Сторожова Застава». Першу частину коштів у розмірі 1 мільйон 20 тисяч гривень було переведено на рахунок фонду Держкіно 8 грудня 2017 року. Подальше повернення коштів планують здійснити завдяки масштабній міжнародній дистрибуції стрічки.

Зокрема, на сьогодні права на український фільм-фентезі продали в Китай, Південну Корею, Індію, Японію, Пакистан, Шрі-Ланку, Бангладеш, Непал, Бутан, Мальдиви, Казахстан, Молдову, Росію, Білорусь, Киргизстан, Францію та франкомовні території світу, Італію, Іспанію та Канаду.

З грудня 2017 року фільм з англійськими субтитрами доступний для перегляду мешканцям 27 країн світу в бібліотеках найбільших світових VOD-платформ – iTunes та Amazon Prime. А восени 2017 року «Сторожова Застава» вийшла в прокат в Білорусі та Казахстані.

«Сторожова Застава» – український повнометражний фільм-фентезі, знятий на мотивами однойменної книги Володимира Рутківського, що вийшов у широкий прокат 12 жовтня 2017 року. На сьогодні в кінотеатрах стрічку переглянули 276 018 глядачів, український бокс-офіс картини становить 19 мільйонів 84 тисячі 21 гривню.

Відповідно до закону «Про державну підтримку кінематографії в Україні», права на фільм належать його авторам, які мають повертати до держбюджету 50% прибутку, отриманого від прокату та передачі прав на використання фільму. Автори мають повернути державі не більше 50% отриманої суми державної підтримки.

Фільм «Сторожова застава» став одним із переможців п’ятого конкурсного відбору Держкіно, отримавши державну підтримку розміром 18,1 млн грн. Загалом у 2017 році кошти на створення фільмів Держкіно надало 62 компаніям. При цьому 20 із них отримали фінансування від Держкіно вперше.