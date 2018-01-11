Для Юніорів України триває конкурс «Є картка Юніора – є 5000 гривень»

Організатори готові подарувати переможцю 5000 гривень на оплату навчання або товару й інші призи за відгук про досвід використання Картки Юніора.

За умовами конкурсу учасникам треба зробити три кроки:

Авторизуватися на сторінці конкурсу за допомогою номера телефону (одного з батьків або дитини). Залишити відгук про використання Картки Юніора (текстом або відео). Після модерації відгуку зробити його репост на свою сторінку в соціальній мережі facebook.

Призовим фондом конкурсу є оплата навчання або товару для дитини шляхом безготівкового перерахування коштів юридичній особі згідно з рахунком-фактурою в рамках суми: 5 000 гривень (1 приз), 1 000 гривень (1 приз), 500 гривень (8 призів). Головний переможець визначається за допомогою сервісу random.org (List Randomizer) серед 100 учасників, які виконали всі умови конкурсу та відгуки яких набрали максимальну кількість реакцій. 8 переможців, які отримають по 500 гривень, визначаються за допомогою сервісу random.org (List Randomizer) серед усіх учасників, які виконали всі умови Конкурсу та відгуки яких набрали хоча б одну відмітку. 1 000 гривень отримає 1 переможець, відгук якого зібрав найбільшу кількість реакцій.

Конкурс проводить ЮніорБанк, фінансова освітня програма ПриватБанку для школярів від 6 до 17 років, що стартувала в 2009 році в Україні. У 2012 році ЮніорБанк було визнано однією з найбільш корисних освітніх програм України в рамках міжнародної виставки «Освіта та кар’єра», яку щороку проводять Міністерство освіти та Національна академія педагогічних наук України. Вперше золоту медаль за розробку методики навчання в школах отримала банківська програма, що стала сьогодні однією з наймасовіших освітніх ініціатив в Україні. Щоб навчити дітей і теоретично, і практично усім фінансовим премудростям, за згодою та під контролем батьків банк випускає дітям унікальну пластикову картку ЮНІОРА.

З Карткою ЮНІОРА дитина:

відвідує захопливі навчальні заходи – бізнес-квести, екскурсії в банк, тренінги у Бізнес-Школі;

отримує бонуси в разі оплати товарів у магазинах – партнерах програми лояльності «Бонус Плюс»;

бере участь у змаганнях, конкурсах та акціях, організованих ЮніорБанком спільно з MasterCard.

Більше цікавої інформації – на сайті та у соціальній мережі.