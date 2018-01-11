Без води залишилися мешканці ще кількох вулиць у Львові

Як повідомили в диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», ремонтні бригади підприємства ліквідовують витоки води на вул. Грінченка, 10б, вул. Кривчицька Дорога, 24 та просп. Червоної Калини, 42

У зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вул. Грінченка, 10б сьогодні, 11 січня, з 11.30 до 15.00 призупинено водопостачання на вул. Б. Хмельницького, 267-269, вул. Грінченка, 10а-12а, вул. Назарука, вул. Стеценка.

З 12.30 до 16.00 призупинено водопостачання на просп. Червоної Калини, 38-52, вул. Чукаріна, 1а – 30, у зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на пр. Червоної Калини, 42.

Також з 12.30 до 15.00 призупинено водопостачання на вул. Кривчицька Дорога, вул. Духновича, вул. І.Вільде, вул. Копальна, вул. Ніщинського, вул. Міжгірна, вул. Низова, вул. Втіха, вул. Березова, вул. На Копані, вул. Прогулкова, вул. Над Джерелом та прилеглі до них вулиці, у зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вул. Кривчицька Дорога, 24.