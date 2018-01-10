Wizz Air полетить зі Львова у Дортмунд на два місяці раніше

Лоу-кост Wizz Air почне польоти зі Львова до Дортмунда з 26 березня – на два місяці раніше від початку оголошеного терміну

Про це повідомляє avianews.com.

Продаж квитків уже відкрито. Частота рейсів залишиться такою, як і анонсували, – двічі на тиждень по понеділках і п’ятницях.

Спершу Wizz Air планував почати польоти зі Львова до Дортмунда з 21 травня.

Це вже третє за рахунком зміна планів Wizz Air щодо збільшення присутності на українському ринку за останні кілька тижнів. У грудні 2017 року лоукост переніс із вересня на травень запуск рейсів Львів – Лондон, а також відстрочив на два місяці початок польотів із Києва до Лісабона, Таллінна та збільшив частоту на раніше відкритих маршрутах.

Згідно з оприлюдненими планами, 2018 року Wizz Air відкриє рейси з Києва в Таллінн і Лісабон, а зі Львова – до Лондона, Дортмунда, Катовіце і Гданська, а також відновить польоти з Харкова, почавши польоти в Дортмунд і Катовіце.