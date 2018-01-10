Восьмирічна дівчинка зі Львівщини потребує допомоги в подоланні рідкісної хвороби

У дівчинки діагностували рідкісне захворювання судин головного мозку моя-моя, яке супроводжується повільним звуженням просвіту мозкових артерій. Дитину може врятувати дороговартісна операція, а коштів, які збирають батьки, родичі, друзі та місцеві мешканці, не вистачає. Тому звертаються до небайдужих допомогти фінансово.

«Дитину готові прооперувати у Швейцарії. Вартість операції – 130 тисяч доларів. Це космічна сума для нашого міста. Батьки у відчаї, а ми, місцеві мешканці, стараємося зі всіх сил допомоги дитині, але цього замало. Тому просимо допомогти небайдужих», – звертається одна з мешканок м. Кам’янка-Бузька Львівської області.

Подробиці – за посиланням: tsina-zhittya.webnode.com.ua

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