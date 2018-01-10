Владислав Іванов очолив управління житлового господарства
Ним став Владислав Євгенійович Іванов, – інформує прес-служба Львівської міської ради.
Біографічна довідка
Іванов Владислав Євгенійович
Дата народження: 14.01.1977
Освіта
2006-2008 рр. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», інженер – електронік, спеціаліст.
1994-1998 рр. – філія Київського військового інституту управління та зв’язку, спеціаліст з телекомунікацій, бакалавр (з рівнем військової кваліфікації).
1994-2005 рр. – військова служба в Збройних Силах України, начальник штабу в/ частини А 1491.
Досвід роботи:
2016-2017 р. – ТОВ «НФМ Україна», керівник відділу складу та логістики.
2015-2016 рр. – ФОП, будівельна компанія, керівник будівництва житлового комплексу.
2014-2015 рр. – ТзОВ «Олдімстрой», головний інженер.
2008-2013 рр. – СП ТОВ «Інтернешенел Телеком’юнікейшен Компані», провідний інженер з будівництва та розвитку компанії.
2008-2012 рр. – будівельний холдинг, директор одного з виробничих підприємств холдингу.
2006-2008 рр. – ТОВ «Телекомунікаційна Компанія «Велтон»», провідний інженер з розвитку безпровідних мультисервісних вузлів доступу, Західна філія.