У світі стартував флешмоб на підтримку єдності України

Учасником флешмобу може стати кожен, хто підтримує Україну, прагне її єдності та припинення військової агресії з боку Росії, а триватиме він до 21 січня.

Цього року мета флешмобу – сфокусувати увагу світової спільноти на Україні, на тому, що тут уже чотири роки йде війна, гинуть люди, але українська нація є незламною та єдиною і гідно протистоїть окупанту. Традиційно організовують акцію громадські організації «Батьківщина Молода» та «Ukrainians».

У 2017 році у флешмобі взяли участь понад 12 000 часників із 63 країн світу та 214 населених пунктів в Україні. До флешмобу долучилися губернатор штату Огайо Джон Кейсік, депутати Європарламенту Коразза Більдт і Валентінас Мазуроніс, конгресвумен США Мерсі Каптур, Президент Світового Конгресу Українців Євген Чолій, керівники церков, народні депутати України, губернатори та голови обласних рад, міські голови Сум, Маріуполя, Черкас та Луцька, посли України в Польщі, Португалії, Аргентині, Нігерії, Ірані, Йордані, Китаї, Кенії, Пакистані, Бельгії, Словенії та інших країнах.

Організатори очікують, що цього року флешмоб набуде ще більших масштабів та зможе об’єднати прихильників України по всьому світу.

Щоб долучитись до флешмобу необхідно:

Роздрукувати постер формату А4 з гаслом акції українською («УкраїнаЄдина») чи англійською мовою («UnitedUkraine»). Завантажити постери в гарній якості можна за посиланням – https://goo.gl/PH1Eac Зробити фото з постером. Фото має бути горизонтальним і на ньому має бути одна людина. Опублікувати фото на офіційній сторінці флешмобу https://www.facebook.com/events/167345314031715, а також на своїх сторінках в соцмережах, обов’язково вказавши хештег #UnitedUkraine, країну та місто, де зроблено фото. Наприклад: Одеса, Україна #UnitedUkraine або Washington, D.C., USA #UnitedUkraine. Позначити в дописі трьох своїх друзів та передати їм естафету флешмобу. Надіслати фото в гарній якості (для друку) на електронну пошту unitedukraine2018@gmail.com.

22 січня о 12:00 в коворкінгу «MediaHub» (м. Київ, вул. Суворова, 4/6) організатори флешмобу відкриють фотовиставку, на якій презентують журналістам та громадськості фото учасників флешмобу з різних країн світу та куточків України.

Довідка. 22 січня – величний день в історії України. 1919 року на Софіївській площі у Києві був проголошений Акт возз’єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. У цей день також прийнято згадувати іншу подію, яка відбулась рівно на рік раніше 22 січня 1918 р. – прийняття IV Універсалу УЦР, яким проголошувалася повна незалежність Української Народної Республіки.