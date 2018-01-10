У Львові пограбували гімназію

Вчора, 9 січня, злодії проникли у НВК ім. В. Симоненка

Як повідомляють у закладі, інцидент трапився о 19:45. Зловмисники виламали двері і так проникли в приміщення.

Завдяки камерам відеоспостереження вдалося зафіксувати обличчя злодіїв.

Що саме викрали, поки не повідомляють, однак гімназія наголошує, що завдано матеріальних збитків.

Нагадаємо, нещодавно у Львові пограбували три садочки. Постраждали дошкільні навчальні заклади №134, 153, і 45. Грабіжники викрали звідти техніку.