ТЦ «Роксолана» запрошує на спільну коляду з акторами Львівської дитячої залізниці

Усіх охочих запрошують на святковий Вертеп творчого колективу Львівської дитячої залізниці. Повеселитися та поколядувати можна буде 12 січня о 13.00, на площі перед ТЦ «Роксолана» (Львів, пл. Соборна, 14).

«Свято Різдва несе радість та веселощі, тішить своїм затишком, спокоєм та надіями на краще майбутнє. Звичаї святкування його передаються від покоління до покоління. Мабуть, найяскравішою традицією є Вертеп, в якому багато колоритних дійових осіб та почесне представлення Різдвяної зірки. Радо запрошуємо завітати до нас у цей святковий час – будемо веселитися та колядувати разом!» – запрошують організатори.

Виступ триватиме годину. Вхід вільний.