Оголошено прийом творів на здобуття літературної премії ім. Катерини Мандрик-Куйбіди

Премію призначають у галузі національного державотворення за найкращу поетичну збірку патріотичної тематики. Цьогоріч преміальний фонд становить 50 тис грн.

Партнерами конкурсу є Львівська обласна рада, Національний університет «Львівська політехніка» та видавництво «Коло».

До розгляду прийматимуть збірки поезій українською мовою, що були опубліковані протягом останніх трьох років. До розгляду не допустять творів, які вже було відзначено іншими літературними преміями.

Літературні доробки на здобуття премії подають члени Національної спілки письменників України, обласні організації національних творчих спілок, літературно-мистецькі об’єднання, товариства, фонди та громадські організації культурно-мистецького спрямування із зазначенням короткої характеристики твору та його автора, а також критичних рецензій, відгуків тощо про твір із поданням трьох примірників збірки поезій.

Здобувачі премії не обмежені проживанням на території Львівської області.

Присудження премії передбачено не тільки трьом авторам-переможцям, а й найкращому в номінації «Молода надія» з юної літературної когорти.

Матеріали (збірки поезій) на здобуття премії подає претендент або уповноважена ним особа не пізніше ніж 15 квітня цього року у Львівську обласну організацію НСПУ за адресою: 79006, м. Львів, вулиця Соломії Крушельницької, 17 із приміткою: «На конкурс патріотичної поезії».

Довідки за телефонами: (032) 261-04-15, 067-713-68-74.

Вручення премії відбудеться у Львові 26 травня – в день народження Катерини Мандрик-Куйбіди. Також цього дня презентують антологію патріотичної поезії (том 2) під назвою «Свіча під небом грозовим».