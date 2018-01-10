«Різдво в гаю» відвідало близько 8 тисяч гостей

Цьогорічний фестиваль «Різдво у гаю» відвідали близько 8000 людей, з них 6015 осіб – за квитками

На благодійних засадах побували: 532 відвідувачів – за листами-зверненнями, 1130 осіб – парафіяни двох церков (церкви зі с. Кривка та лемківської церкви), 300 осіб — виконавці та учасники вертепів.

Музей народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького у Львові вкотре гостинно відчинив свої садиби для колядників, де можна було навчитися грати на народних інструментах, плести дідуха чи павука із соломи, робити ляльку-мотанку, а також отримати смачний почастунок від щедрих господинь.

Львів’яни та гості міста мали можливість поколядувати з гуртом автентичного співу «Коралі» і стати свідками своєрідного вертепного марафону (за участі колективів Львівщини), що відбувався на вертепній галявині.

«Цього року до нас на Різдво завітало більше людей, порівняно з минулим. Такі заходи просто неба певною мірою залежать і від погоди. Але ми раді, що дощ не налякав львів’ян і гостей міста, що коляда пролунала дзвінко, весело і свято відбулося», – зазначив директор Музею Роман Назаровець.