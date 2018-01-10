Пункти пропуску на українсько-польському кордоні почали розблоковувати (оновлюється)

Мітингувальники розблокували роботу пункту пропуску «Шегині – Медика» на українсько-польському кордоні й розійшлися. Про це повідомили у Патрульній поліції Львівської області.

Інформацію підтвердили в Головному управлінні ДФС у Львівській області.

«Рух транспортних засобів повністю відновлено, пункт пропуску працює у штатному режимі. Наразі протестні акції ще тривають перед пунктом пропуску «Рава-Руська Гребенне» та у с. Роснівка (близько 10 км. перед пунктом пропуску «Краковець –Корчова»)», – зазначено в повідомленні ДФС у Львівській області.

За словами речниці Патрульної поліції Львівщини Катерини Рибій, акція протесту поблизу Краковця мала тривати до 15:00, проте на 14.40 теж завершилася. У Раві-Руській наразі триває мітинг, учасники акцій протесту пропускають 5 авто за 15 хвилин.

На 15.00 акція в Раві-Руській також завершилася, пункт пропуску відновив роботу у звичному режимі.

Нагадаємо, на Львівщині сьогодні вранці стартували акції протесту поблизу пунктів пропуску Шегині та Рава-Руська на українсько-польському кордоні. Згодом мітингарі організували акцію і поблизу Краковця. Учасники акцій протестують проти запровадження нових митних правил.

Верховна Рада від 1 січня 2018 року обмежила ввезення товарів у багажі для тих, хто часто перетинає кордон. Згідно зі змінами до Податкового кодексу, тепер українці можуть провозити товари загальною вартістю до 500 євро і вагою до 50 кг за умови, що були відсутні в країні більш ніж 24 години і в’їжджають в Україну не частіше, ніж раз на 72 години. Якщо ж цих часових проміжків не дотримано – ввезти товари можна буде на суму до 50 євро. При в’їзді в країну авіатранспортом обмеження становить 1000 євро.

Раніше безподатково товари вартістю до 500 євро і вагою до 50 кг можна було ввозити раз на добу, не перебуваючи при цьому за кордоном щонайменше добу.