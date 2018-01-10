Протестувальники перекрили під’їзд до третього пункту пропуску на Львівщині

Протестувальники, які зранку заблокували міжнародні пункти попуску «Шегині – Медика» та «Рава – Руська-Гребенне», перекрили доїзд і до пункту пропуску «Краковець –Корчова». За інформацією Львівської митниці, траса перекрита за 10 км до Краковця – у селі Роснівка.

«Рух транспортних засобів тимчасово сповільнено, періодично здійснюється їх пропуск в обох напрямах. Керівники митних постів спілкуються з учасниками акцій протесту, ведуть роз’яснювальну роботу», – йдеться в повідомленні митників.

Інші пункти пропуску працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, 4 січня схожа акція відбулася в Раві-Руській. Протестувальники перекрили під’їзд до кордону та погрожували продовжити акції протесту 10 січня. Вони та їхні однодумці з прикордонних територій кажуть, що можуть заблокувати більшість пунктів пропуску з Республікою Польща. Основна вимога – скасування нових митних правил ввезення товарів в Україну.

Станом на 09.45 почалася акція з перекриття пункту пропуску в Шегинях, а трохи пізніше і в Раві-Руській.