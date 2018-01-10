Правоохоронці просять львів’ян допомогти розшукати мешканця Каховки

Востаннє чоловік вийшов на зв’язок, коли був у Львові

Каховський ВП ГУНП в Херсонській області розшукує безвісти зниклого Радченка Артема Олександровича, 12.09.1979 року народження, уродженця м. Каховка Херсонської області, зареєстрованого за адресою: Херсонська область, м. Каховка, вул. Мелітопольська, 132.

Як інформує Каховський відділ поліції ГУНП в Херсонській області, 22 грудня 2017 року, повертаючись із заробітків з Польщі додому, чоловік востаннє вийшов на зв’язок, коли перебував на залізничному вокзалі у Львові. Досі додому він не повернувся, місце перебування чоловіка невідоме.

Прикмети зниклого: на вигляд 35-40 років, зріст близько 170-175 см, худорлявої статури, волосся темне-русяве коротке з сивиною, вуха прилеглі, брови густі темні, очі сірі, ніс прямий, губи тонкі.

Особливі прикмети: на грудях зліва – шрам від опіку розміром близько 20 см, на правому плечі наростень у вигляді «шишки» розміром близько 2-3 см.

Був одягнутий: зимова куртка х/б сіро-зеленого кольору або куртка шкіряна темно-коричневого кольору, штани джинсові, светр світло-сірого кольору, теплі чоботи жовтого кольору. На шиї на нитці чорного кольору носив дерев’яний хрестик.

У разі отримання будь-якої інформації про місце перебування зниклого Радченка А.О. громадян просять терміново повідомити до Каховського ВП ГУНП (74800, м. Каховка, вул. Мелітопольська, 153) контактні телефони: 0957592388, 0950856052, або ж за номером 102.