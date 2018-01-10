Музей-садиба родини Антоничів запрошує на виставку Марти Кулинич-Новицької

Художниця представить 22 картини, вишиті гладдю, на релігійну тематику. Серед них – «Богородиця Неустанної Помочі», «Ісус Христос стукає у двері». Будуть роботи із циклу «Богородиця в українських шатах»: гуцульська, тернопільська, лемківські.

Марта Кулинич-Новицька – музикознавець за освітою, лемкиня за походженням. Вона учасниця Народного ансамблю пісні і танцю «Лемковина», докладає чимало зусиль для вивчення і популяризації культури лемків, а саме – відтворення автентичного лемківського вишивання.

Майже двадцять років мисткиня захоплюється вишивкою. Вона оволоділа технікою художньої гладі, що дало можливість вишивати найвибагливіші візерунки, виражати у вишивці власне бачення світу, свої фантазії на будь-яку тему і в будь-яких кольорах. У творчому доробку майстрині понад сто вишитих ікон, чимало рушників, жіночих, чоловічих і дитячих сорочок, картини на світську тему. Марта Кулинич-Новицька – учасниця персональних і колективних художніх виставок у різних куточках України. Її твори знайшли своє місце у музейних і приватних колекціях як нашої держави, так і за її межами.

За доброю традицією, на Старий Новий рік – 14 січня – на свято Василя Великого до садиби Антоничів прийдуть засівальники, хлопці, які ходять від хати до хати і засівають домівки зерном, примовляючи при цьому різні побажання «На щастя, на здоров’я, на той Новий рік, щоб було краще ніж торік».

Розпочне свято хор церкви Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ колядою «Добрий вечір тобі, пане господарю».