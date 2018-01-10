Львівщина почала готуватися до участі воїнів АТО в Іграх Нескорених-2018

Сьогодні, 10 січня, в управлінні фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації відбулася нарада щодо основних завдань з організації та підготовки участі поранених воїнів АТО Львівщини в тестуваннях й національному відборі за програмою Ігор Нескорених-2018

На нараді, зокрема, наголосили на питаннях медичного, тренерського та медійного супроводу, формування належної матеріально-технічної бази для тренувань та відповідного інвентарю, відбору жінок-військовослужбовців, залучення волонтерів, формування обласної громадської спортивної організації воїнів АТО й загалом про активне залучення військовиків АТО зі Львівщини до систематичних занять спортом.

Чергові Всесвітні Ігри Нескорених (InvictusGames) для поранених військовиків відбудуться 20-27 жовтня 2018 року в Сіднеї (Австралія). Участь у змаганнях беруть команди країн-членів НАТО, а також стратегічних партнерів Альянсу.

У програмі «Ігор Нескорених-2018» передбачено змагання з таких видів спорту: стрільба з луку, легка атлетика, веслування на тренажерах, екстремальне керування автомобілем від JaguarLandRover, паверліфтинг, велоспорт-шосе, вітрильний спорт, волейбол сидячи, плавання, баскетбол у візках, регбі у візках.

Збірна команда України вдруге візьме участь у таких міжнародних змаганнях. Очікується, що до складу національної збірної команди України увійдуть 15 осіб.

Зареєструватися на відкриті спортивні тестування та на участь в національних Іграх Нескорених-2018 можуть ветерани та діючі військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Служби безпеки України, а також представники добровольчих формувань, які були поранені, травмовані або захворіли під час або внаслідок виконання службових обов’язків в зоні бойових дій або в ході миротворчих операцій за участю України.

Спортивні тестування для відбору у національну збірну України відбудуться у шести спеціально адаптованих спортивних дисциплінах: легка атлетика (біг та штовхання ядра), стрільба з луку, плавання, паверліфтинг, веслування на тренажерах, велоспорт-шосе.

Відтак усіх охочих воїнів зі Львівщини просять зголошуватися й заповнювати особисті заявки на офіційному сайті INVICTUS GAMES SYDNEY 2018.

Збір заявок триватиме до 25 лютого 2018 року. Згідно з графіком відбору до Національної збірної Ігор Нескорених-2018 спортивне тестування у місті Львові відбудеться 10 березня 2018 року.

Національний етап Ігор Нескорених у м. Києві відбудуться 12-13 травня 2018 року. Офіційне оголошення складу національної збірної команди України для участі в Іграх Нескорених-2018 призначено на 1 червня 2018 року.