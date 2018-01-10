Львів’ян запрошують на благодійний вечір з нагоди Старого Нового року

У суботу, 13 січня, о 18.00 у Львівській Духовній Семінарії Святого Духа (вул. Хуторівка, 35), відбудеться благодійний вечір родинного святкування Старого Нового року «В гостях у Василя та Маланки».

У програмі свята:

спільна коляда зі Софією Фединою

виступ етно-гурту «ЯгОди»

особлива коляда у виконанні дітей з вадами слуху

різдвяне дійство від акторів театру «На світанку»

щедра гостина традиційними стравами української кухні

благодійна лотерея

цікаві конкурси

дитяча програма та багато іншого.

Ведучі вечора – Олег Пригода та Тетяна Шелельо.

Благодійний внесок – 400 гривень з особи. Залучені кошти скерують на розвиток соціального служіння Церкви, зокрема на працю з особами з вадами слуху, особистісний розвиток та навчання молоді.

Попереднє замовлення квитків і детальна інформація: 067 67 90 207; 261 13 89, foundation.la.ugcc@gmail.com, foundation-la.com.ua

Організатор: БО «Фундація Духовного Відродження» ЛА УГКЦ.