Львів’ян запрошують на благодійний вечір з нагоди Старого Нового року

Залучені кошти скерують на розвиток соціального служіння Церкви
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У суботу, 13 січня, о 18.00 у Львівській Духовній Семінарії Святого Духа (вул. Хуторівка, 35), відбудеться благодійний вечір родинного святкування Старого Нового року «В гостях у Василя та Маланки».

У програмі свята:

  • спільна коляда зі Софією Фединою
  • виступ етно-гурту «ЯгОди»
  • особлива коляда у виконанні дітей з вадами слуху
  • різдвяне дійство від акторів театру «На світанку»
  • щедра гостина традиційними стравами української кухні
  • благодійна лотерея
  • цікаві конкурси
  • дитяча програма та багато іншого.

Ведучі вечора – Олег Пригода та Тетяна Шелельо.

Благодійний внесок – 400 гривень з особи. Залучені кошти скерують на розвиток соціального служіння Церкви, зокрема на працю з особами з вадами слуху, особистісний розвиток та навчання молоді.

Попереднє замовлення квитків і детальна інформація: 067 67 90 207; 261 13 89, foundation.la.ugcc@gmail.com, foundation-la.com.ua

Організатор: БО «Фундація Духовного Відродження» ЛА УГКЦ.

Позначки: