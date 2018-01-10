Львів’ян запрошують на благодійний вечір з нагоди Старого Нового року
Залучені кошти скерують на розвиток соціального служіння Церкви
У суботу, 13 січня, о 18.00 у Львівській Духовній Семінарії Святого Духа (вул. Хуторівка, 35), відбудеться благодійний вечір родинного святкування Старого Нового року «В гостях у Василя та Маланки».
У програмі свята:
- спільна коляда зі Софією Фединою
- виступ етно-гурту «ЯгОди»
- особлива коляда у виконанні дітей з вадами слуху
- різдвяне дійство від акторів театру «На світанку»
- щедра гостина традиційними стравами української кухні
- благодійна лотерея
- цікаві конкурси
- дитяча програма та багато іншого.
Ведучі вечора – Олег Пригода та Тетяна Шелельо.
Благодійний внесок – 400 гривень з особи. Залучені кошти скерують на розвиток соціального служіння Церкви, зокрема на працю з особами з вадами слуху, особистісний розвиток та навчання молоді.
Попереднє замовлення квитків і детальна інформація: 067 67 90 207; 261 13 89, foundation.la.ugcc@gmail.com, foundation-la.com.ua
Організатор: БО «Фундація Духовного Відродження» ЛА УГКЦ.