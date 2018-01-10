«La П’єц» – доставить і піцу, і бонус

«La П’єц» – це новий сервіс доставки піци у Львові, що використовує продукти найвищої якості, і всі складові, від овочів до сирів, є справжніми, екологічно чистими та вирощеними на українській землі. Для того, щоб замовлена піца на дровах прибула до клієнта якнайшвидше, «La П’єц» розділив Львів на три зони – зелену, червону і синю. Для кожної зони є чіткий час доставки, і якщо кур’єр запізнюється – наступна піца безкоштовна.

«Для багатьох клієнтів саме логотип «Бонус Плюс» є аргументом, для того, щоб скористатися послугами того чи іншого закладу, – говорить Андрій Якимів, директор ПриватБанку на Львівщині. – Завдяки співпраці з ПриватБанком клієнти отримують не тільки якісні товари та послуги, а й постійну бонусну винагороду. Також рамках акцій «Бонус Плюс» клієнти, що зареєструвалися в акціях, можуть отримувати персональні (підвищені) бонуси. Детальніше – на bonus.privatbank.ua».

«Бонус Плюс» – це загальнонаціональна програма лояльності, розроблена ПриватБанком. При розрахунку картками ПриватБанку клієнт отримує частину витрачених грошей у вигляді грошових бонусів на спеціальний рахунок «Бонус Плюс» своєї картки. Накопичені бонуси можна витратити в будь-якій торговельній точці, що бере участь у програмі. Перелік учасників програми дивіться на сайті або в мобільному додатку «Бонус Плюс» для смартфонів. Усього по Україні вже понад 46 000 торговельних точок стали партнерами банку за програмою лояльності «БонусПлюс», у т.ч у Львівській області – понад 2 000, «Бонус Плюс» – це 550 млн гривень на бонусних рахунках клієнтів. Перелік усіх партнерів-учасників програми «Бонус Плюс» у Львівській області, умови накопичення і баланс рахунку можна дізнатися на сайті.

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