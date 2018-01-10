Історико-краєзнавчий музей запрошує на виставку «Святково-обрядове вбрання українців»

12 січня цього року о 15.00 КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» запрошує винниківчан і гостей міста на відкриття виставки «Святково-обрядове вбрання українців»

Виставка – це спільний проект КЗ ЛОР «Історико-краєзнавчий музей» і Музею народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького.

На виставці представлено традиційний святковий одяг Західної України: Яворівщини, Покуття, Лемківщини та Гуцульщини.

Виставку проілюстровано світлинами відомого етнографа, фотомитця ХХ ст. Юліана Дороша, які неодноразово відзначали на багатьох всеукраїнських та міжнародних виставках.

Юліан Дорош – український майстер фотографії, член-засновник Українського фотографічного товариства, автор першого в Галичині підручника для фотоаматорів та низки видань, що презентують тогочасні краєвиди Львова та етнографічне багатство Галичини.