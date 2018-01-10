Цього року парламентарі пріоритетно візьмуться за безпеку на дорогах

Питання безпеки на дорогах буде одним із пріоритетних у роботі Комітету з питань транспорту Верховної Ради України цього року. Про це йшлося на першому цього року засіданні Комітету.

За словами голови Комітету Ярослава Дубневича, проблема безпеки руху потребує невідкладного комплексного рішення. Адже, незважаючи на введення обмеження руху до 50 км/год в населених пунктах з початку року, вже маємо вражаючі приклади моторошних, зокрема й смертельних, ДТП. “Промовистий доказ – у перший день нового року, 1 січня, у Шепетівці водій «Мерседеса» на пішохідному переході збив на смерть молоду матір з дитиною у візочку. А в центрі столиці автомобіль «КІА» на великій швидкості вилетів з дороги, розтрощив декілька припаркованих авто, зніс два дерева та зруйнував зупинку. Лише дивом ніхто не постраждав. Дедалі зростає ризик для життя не лише учасників дорожнього руху, а й пішоходів”, – говорить Ярослав Дубневич.

Сьогодні смертельна ДПТ трапилась і на Львівщині – поблизу села Когути Яворівського району сталося зіткнення автомобіля «Мітсубісі Карізма», яким керував 27-річний мешканець Яворівського району, й автомобіля «ВАЗ 2106» під керуванням жителя Києва. Від отриманих травм водій «ВАЗу» помер на місці події, четверо його пасажирів отримали тілесні ушкодження.

Серед головних чинників, які прискорять вирішення цієї проблеми, переконані члени парламентського Комітету, – запровадження системи невідворотності покарання порушників ПДР, постійний контроль за ситуацією на дорогах (зокрема – встановлення тотальної відеофіксації порушень), будівництво безпекової інфраструктури на шляхах, яка унеможливлювала б порушення ПДР та максимально захищала й учасників руху, й пішоходів. Відтак необхідно розширення та вдосконалення відповідної законодавчої бази.

Комітет ще торік відреагував на цей виклик часу: створено спеціальну робочу групу, яка працює над пакетом законодавчих ініціатив, що згодом мають стати базою для українського безпекового законодавства, повідомив голова Комітету.

Довідково. За офіційною статистикою МВС, кількість ДТП за 8 місяців 2017 року перевищує аналогічний показник 2016 року на 8,5 тисячі випадків (або майже 9%). Також зросла кількість дорожньо-транспортних пригод з потерпілими – лише з 1 січня по 31 серпня минулого року зафіксовано 16 898 таких випадків. Як результат – 1996 осіб загинуло і майже 22 тисячі були травмовані.