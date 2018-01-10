Частина львів’ян сьогодні залишилася без води

Ремонтні бригади ЛМКП «Львівводоканал» ліквідовують витоки води. На час ліквідації призупинено водопостачання до кількох вулиць.

Зокрема, 10 січня з 09.30 до 12.30 було припинено водопостачання на вул. Лазаренка (№1-25), вул. Словянська, вул. Яреми та прилеглих до них вулиць, у зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вул. Лазаренка, 7.

З 10.00 до 14.00 припинено водопостачання на вул. Самчука, вул. Козельницька та в район Стрийського парку, у зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вулиці Самчука (Стрийський парк).

З 10.00 до 14. 00 припинено водопостачання на вул. Кубанська, вул. Стуса, вул. Снопківська, вул. Севери, у зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на Кубанська, 23.