За сприяння ЛОДА на сході України організують книжкові виставки

Упродовж 2018 року за сприяння Львівської ОДА заплановано провести 7 книжкових-виставок ярмарків у східних областях України

У виїзних виставках, спрямованих на популяризацію української книжки, мови, відновлення історичної свідомості та національно-патріотичного виховання, братимуть участь не лишень видавці, а й автори, культурно-мистецькі діячі, активна громадськість. Тож до цих заходів мають намір залучити активних патріотично налаштованих місцевих авторів із районів області.

Окрім того, збільшать кількість книжкових виставок-ярмарків у районах Львівської області під час відзначення знаменних дат і масштабних заходів.