За наїзд на поліцейських 26-річна львів’янка може сісти на 5 років

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, інформація про те, що на працівників Управління патрульної поліції Львівської області наїхала водійка автомобіля «Пежо 208», у Франківський відділ поліції надійшла 7 січня близько 14.00.

Подія сталася на вулиці Генерала Чупринки. Водійка порушила Правила дорожнього руху та не виконала законної вимоги поліцейських зупинитися. Як повідомили у Патрульній поліції Львівської області, патрульні зупинили автомобіль Peugeot 208, який виїхав на трамвайну смугу зустрічного руху. На вимогу патрульного жінка-водій відмовилася надавати документи. Під час спілкування з порушницею інспектори виявили в неї ознаки наркотичного сп’яніння. Раптом жінка навмисно поїхала та наїхала спочатку на одного інспектора, якого від удару відкинуло вбік, а тоді, вивернувши кермо, збила другого інспектора і повезла його на капоті. Провізши його вулицею Генерала Чупринки, вона повернула на вулицю Ю.Захаревича, а згодом на вулицю Котляревського – скинула патрульного з капоту й на великій швидкості покинула місце пригоди. Патрульного забрала швидка. У нього діагностували забої, садна та перелом руки.

Тим часом патрульні встановили кому належить автомобіль і виявили його в подвір’ї на вулиці Княгині Ольги з ушкодженням капота й лівого дзеркала.

Правоохоронці встановили особу правопорушниці. Нею виявилася 26-річна львів’янка. Автомобіль згодом виявили неподалік будинку, де мешкає зловмисниця. Його помістили на арештмайданчик. 26-річна жінка вже неодноразово порушувала правила дорожнього руху і свого часу відео, де львів’ян обурила поведінка та її порушення, навіть потрапило в інтернет-мережу.

На місці події працювали слідчі. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Триває досудове розслідування.