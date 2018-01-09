У Турківському районі в річці знайшли потопельника

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, 8 січня о 12:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Риків Турківського району в р. Завадка виявлено тіло чоловіка 1982 року народження. Тіло без ознак насильницької смерті витягнули на поверхню місцеві мешканці.

Обставини загибелі встановлюють.

Нагадаємо, це не перший потопельник за вихідні. 7 січня о 19:15 на березі річки Вишня в с. Михайлевичі Самбірського району місцеві мешканці виявили тіло місцевої мешканки 1979 року народження.