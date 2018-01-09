У мешканців кількох вулиць у Шевченківському районі до обіду не буде води

Як повідомили в диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», призупинено водопостачання до кількох вулиць у Шевченківському районі через ліквідацію витоку води на вул. Замарстинівська-Шеремети

Сьогодні, 9 січня, з 10.45 до 13.00 призупинено водопостачання на вул. Замарстинівська (від вул. Липинського) та прилеглих до неї вулиць (вул. Райніса, вул. Сеньковича, вул. Сріблиста, вул. Волошкова, вул. Уманська, вул. Шполянська, вул. Хмільова, вул. Плющева, вул. Грабова, вул. Міртова, вул. Лінкольна, вул. Топольна). Водопостачання призупинили у зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вулиці Замарстинівська-Шеремети.