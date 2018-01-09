У Львові хочуть створити базу авто людей з інвалідністю

На львівських стоянках – проблеми із паркування на місцях для осіб з інвалідністю. Часто там залишають свої машини ті, хто до цього статусу не має жодного відношення. Щоб врегулювати ситуацію, минулого тижня зібралася комісія доступності. Пропонували свої варіанти вирішення проблеми.

Патрульна поліція запропонувала створити базу, відповідно до якої згодом перевірятимуть автівки, які припаркують на пільгових місцях.

«Інспектори запропонували долучитися громадським організаціям, які об‘єднують осіб з інвалідністю, до створення бази даних автомобілів з позначками «Водій з інвалідністю», аби не було так званих псевдолюдей з особливими потребами. Тож, вже невдовзі розпочнуть роботу над формуванням цієї довідкової бази», – розповідають у прес-службі поліції.

Поки що ідея, озвучена на засідання, перебуває на стадії обговорення. Та, за словами позаштатного радника міського голови Львова Ярослава Грибальського, ситуацію можна вирішити.

По-перше, звернувши увагу на закордонну практику.

«У багатьох державах є визначені законодавством місця для паркування автомобілів людей, які мають проблеми із рухомістю, з тих чи інших причини не можуть добре пересуватися. Такі люди отримують індивідуальну іменну картку. Після цього будь-яке авто, що їх перевозить, має право запаркуватися у відповідному місці», – каже пан Ярослав.

Якщо людина виходить з машини, то просто залишає на видному місці жетон. Той, хто перевіряє, бачить його і розуміє, що у цього автомобіля були підстави зупинитися саме тут.

«Наше законодавство має певні прогалини. Скажімо, у нас кожен, хто має посвідчення інвалідності, автоматично має право ставити машину на спеціальне місце. І немає поділу, як ця людина пересувається, чи вона не чує, чи ще якісь проблеми має», – пояснює Ярослав Грибалський.

Відтак в Україні дозволом паркуватися на місцях для осіб з інвалідністю є значок на машині. Однак разом з тим це означає, що якщо тим авто керує інша людина, то вона може бути покарана.

«От на моєму авто є такий значок. Але тією ж машиною може їхати моя дружина чи дитина», – ділиться радник міського голови.

Натомість якщо особу з особливими потребами візьметься підвезти родич або колега, припаркуватись на спеціально облаштованих місцях вони не зможуть.

Саме такі невідповідності має на меті врегулювати комісія доступності.

Адже станом на кінець жовтня патрульні оштрафували понад 600 водіїв, які незаконно припаркувалися на місцях з інвалідністю та евакуювали 137 автомобілів.