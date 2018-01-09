У Львові відкрили інформаційну табличку Степану Федаку

Сьогодні, 9 січня, в день святого Стефана, відкрили інформаційну табличку на будинку за адресою вул. Дорошенка, 48, де у 1901-1937 роках проживав Степан Федак. До відкриття долучилося керівництво міста та області.

«Я сьогодні переглядав усі величні заслуги, які є у пана Степана Федака. І одна річ, яка мене вразила, – вона в певній мірі більш ніж велична. Думаю, що тих заслуг, які вказано на таблиці, вистачить не для одного десятка людей. Але є одна дуже важлива річ, завдяки якій ще більше цінують цю постать. Кожна з посад, лідерських позицій – це позиція, яка об’єднувала людей. Чи це було товариство «Дністер», чи це була робота в інших організаціях, де гуртувалися довкола Степана Федака багато людей. І це вміння об’єднувати довкола себе і вести за собою – воно є дуже величне», – зазначив під час відкриття Андрій Москаленко, заступник міського голови з питань розвитку.

Андрій Москаленко додав, що Степан Федак є «прикладом величного, успішного українця і величної, успішної історії, яку потрібно показувати, яку потрібно комунікувати і якою потрібно захоплюватися».

Довідка. Степан Федак (9 січня 1861, Перемишль – 6 січня 1937) — визначний галицький український громадський діяч, фінансист, філантроп, за фахом адвокат. У 1918 році державний секретар харчових справ уряду ЗУНР. Активний діяч ряду громадських організацій в Західній Україні. Організатор Комітету допомоги політичним в’язням, який очолював до кінця життя.