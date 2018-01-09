Синоптики попереджають про туман та ожеледицю

Львівський регіональний центр з гідрометеорології застерігає, що на території Львівської області й у Львові 10 січня вночі та вранці подекуди очікують туман видимістю 200-500 м

На окремих ділянках доріг – ожеледиця. Мерія закликає усіх учасників дорожнього руху бути максимально обережними.

10 січня у Львові очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці туман, на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-східний, вночі 5 – 10 м/с, вдень 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 1 – 3° морозу, вдень 3 – 5° тепла.

11 січня синоптики прогнозують місцями невеликі опади (переважно у вигляді дощу). Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2 – 7° тепла.

12 січня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер південно-східний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0 – 5° тепла.