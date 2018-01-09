«Шпилясті кобзарі» виконали на бандурах джаз-версію колядки «Тиха ніч» (відео)

Гурт «Шпилясті кобзарі» виконав джаз-версію відомої на весь світ різдвяної колядки «Тиха ніч» (Silent night), аранжування якої створив керівник гурту та ініціатор проекту Bandura Style Ярослав Джусь

«Ми готували цю композицію близько півроку. З великою любов’ю та уважністю підійшли до вокальних та інструментальних партій для бандури. Завдяки складним гармоніям, насиченим джазовими акордами та пасажами, ми додали пісні нового звучання. Сподіваємося, наша «Тиха ніч» стане по-справжньому різдвяною та радісною звісткою», – розповів Ярослав Джусь.

Ідея створення атмосферного відео, яке викладено на YouTube-каналі Шпилястих Кобзарів, належить арт-директорці проекту Bandura Style Оксані Боровець: «Наприкінці грудня ми відвідали з концертами Данію. Там нас надзвичайно вразив феномен хюге – мистецтво створення затишку, спокою та щастя. Тоді ми вирішили віднайти цей магічний інгредієнт тут, в Україні. Зібрали близько трьохсот свічок та гірлянд – усе, що знайшли вдома – і перетворили горище одного з київських будинків на маленький острівок тепла. Адже не так важливо, де жити. Головне – чим наповнювати своє життя».

Проект Bandura Style створений для поширення й розвитку сучасної бандури. Музиканти виконують світові хіти, створюють інтерпретації традиційних пісень. Завдяки цьому унікальний і водночас універсальний музичний інструмент постає у новому, незвичному світлі.

Гурт «Шпилясті Кобзарі» здобув широку популярність, переспівавши напередодні 2016 Нового року українською мовою пісню Jingle Bells та знявши в новорічному відео шістьох безпритульних цуценят, аби знайти для них дім.