Понад 170 безробітних на Львівщині започаткували власну справу

Для успішного старту безробітні, які мріяли реалізувати власну ідею, отримали одноразову фінансову допомогу для організації підприємницької діяльності.

Як розповіли у Львівському обласному центрі зайнятості, фінансовою підмогою на початках стала одноразова виплата допомоги з безробіття для організації підприємницької діяльності, розмір якої для кожного майбутнього бізнесмена у середньому становив 17,1 тис. грн.

«Отримавши від посадовців кваліфіковану інформаційно-консультаційну підтримку, пройшовши професійне навчання за напрямом «Основи підприємницької діяльності» у Львівському центрі професійно-технічної освіти, відвідавши тематичні семінари: «Як розпочати власний бізнес?», «Від бізнес-ідеї – до власної справи», «Ефективне ведення сільського господарства», вони почали займатися улюбленими справами», – зазначила в. о. директора Львівського обласного центру зайнятості Оксана Іванчук.

Серед підприємців-початківців 92 особи – це молодь віком до 35 років, 62 − жінки, 44 – мешканці сільської місцевості, 73 – краяни, котрі мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, зокрема 17 осіб з інвалідністю.

Свої ідеї підприємці-початківці втілили у сфері оптової та роздрібної торгівлі, будівництва, ремонту автотранспортних засобів, професійній, науковій та технічній діяльності, інформаційних та телекомунікаційних послугах, галузях освіти, охорони здоров’я, транспорту та інших. Окрім цього 13 осіб відкрили виробничі цехи, стільки ж працюють у галузі громадського харчування, 12 – реалізовують свої задуми в агробізнесі.