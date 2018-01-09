Оркестр 2-ї Галицької бригади НГУ сьогодні виступить у Гарнізонному храмі

Сьогодні, 9 січня, о 19.00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла (м. Львів, вул. Театральна, 11) відбудеться святковий концерт за участі військового оркестру 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України та хору «Dominus» Храму Івана Хрестителя. Про це повідомляє Капеланство.info.

У виконанні оркестру та хору пролунають колядки, твори української та зарубіжної музики.

2-га окрема Галицька бригада (2 ОБр, в/ч 3002) – з’єднання Національної гвардії України, що входить до складу Західного оперативно-територіального об’єднання. Міста дислокації – Львів, Рівне, Тернопіль, Ужгород.

Особовий склад бригади здійснює конвоювання, екстрадицію та охорону підсудних, охороняє громадський порядок у Тернополі, Рівному й Ужгороді. Військовики бригади беруть активну участь у виконанні бойових завдань у зоні АТО.

Визначено найкращий музичний оркестр Нацгвардії

Оркестр 2 Галицької бригади Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України за підсумками 2017 року посів перше місце в огляді-конкурсі військових оркестрів Національної гвардії України.

Цей колектив відомий далеко за межами бригади та Львівської області. Він побував у багатьох містах Західного регіону: на Рівненщині, Львівщині, Закарпатті та Тернопільщині.

Військові оркестранти торік забезпечили проведення понад шістсот різноманітних заходів. Це участь у фестивалях, відкриття та закриття заходів, складання Військових присяг, спортивні свята, розводи на заняття, стройові огляди та багато іншого.