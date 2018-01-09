Оголошено конкурс на послуги з вивезення сміття зі Львова

Департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА оголосив конкурс на послуги з вивезення (збирання, зберігання і перевезення) твердих і великогабаритних побутових відходів (крім токсичних та особливо небезпечних) з територій житлового фонду комунальної власності міста Львова, зокрема в Залізничному, Личаківському, Сихівському та Франківському районах.

Термін надання послуг становитиме один рік. Отримати конкурсну документацію можна особисто або поштою за адресою: 79008, Львівська область, м. Львів, вул. Винниченка, 6, кабінет 300. Подати власні конкурсні пропозиції слід до 12:00 9 лютого 2018 року за тією ж адресою. Розкриття конкурсних пропозицій відбудеться 12 лютого об 11:00.

Додаткову інформацію щодо конкурсу можна отримати за посиланням або телефоном: (032) 261-30-38.