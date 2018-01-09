На Самбірщині внаслідок ДТП постраждали семеро осіб

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 8 січня о 13.00 на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород у селі Стрілковичі, Самбірського району, – повідомило Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «БМВ», 22-річний мешканець одного із сіл Самбірського району, зіткнувся з автомобілем «Лендровер» під керуванням 38-річного мешканця Самбора.

Унаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали обидва водії, пасажирка автомобіля «БМВ», 21-річна мешканка Самбірщини, а також четверо пасажирів «Лендровера» – троє дітей віком 5, 9 та 10 років і 38-річна мешканка Самбора.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України, за яке карають штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.